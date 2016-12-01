В МЭР грядут серьезные изменения

В четверг, 1 декабря, новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин сделал свое первое заявление.

По мнению нового руководителя ведомства, МЭР должно кардинально изменить текущий стиль работы. Орешкин заметил, что деятельность Минэкономразвития будет более открытой, передает сегодня ТАСС.

Согласно последней информации, Максим Орешкин в самые ближайшие дни намерен провести первое совещание с основными сотрудниками МЭР. Кроме того, предполагается, что уже в середине текущего месяца состоится коллегия по итогам уходящего года.