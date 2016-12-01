В МЭР грядут серьезные изменения

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Емельяненко: сборная России на чемпионате мира по ММА показала 100% результат
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В челябинской школе-интернате был найден мертвым 13-летний воспитанник
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Вандалы в Магадане осквернили монумент, посвященный жертвам политических репрессий
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В Ростовской области произошел взрыв газа, есть погибшие
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Белый дом не желает комментировать решение ОПЕК по нефти
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В здании одного из московских университетов произошел пожар
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Московский детский дом четыре дня скрывал информацию об избитом сироте
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Гассиев: считаю Лебедева лучшим тяжеловесом в мире на сегодняшний день
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Представитель Генштаба РФ Рудский рассказал об Алеппо