Лавров заявил о непоколебимости российской экономики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отечественная экономика крепко стоит на ногах.

По его словам, экономическая политика, целью которой является импортозамещение, приносит плоды. Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, Лавров добавил, что российская экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть.

Глава МИД РФ уточнил, что ни российская, ни итальянская стороны не являются победителями из-за экономических санкций. Более того, дипломат привел некоторые цифры, подчеркнув, что прямые потери экономики Италии от антироссийских санкций Евросоюза составляют не менее $2,5–3 млрд.