В 2017 году в Тверской области начнет работать фонд развития промышленности. На поддержку предприятий региона предусмотрено около миллиарда рублей.

Предприятия области смогут получить дешевые займы, а также модернизировать производство. Открываются перспективы и для монотерриторий. Об этом говорили на заседании регионального правительства, где обсуждался проект закона «О промышленной политике в Тверской области». В документ были внесены изменения, предложенные депутатами Законодательного Собрания и промышленниками региона. Отметим, что его основой является аналогичный федеральный закон, принятый в 2014 году. Подобные документы уже есть в 46 субъектах РФ.

Заместитель председателя правительства Тверской области Александр Меньшиков рассказал о том, что уже в феврале 2017 года начнет свою работу Фонд развития промышленности Тверской области, который будет реализовывать ряд системных программ по поддержке региональной промышленности. На территории Верхневолжья сейчас работают 725 крупных и средних предприятий. Именно за счет налоговых поступлений формируется более 50% доходной части регионального бюджета.

На реализацию программ в областном бюджете заложено свыше 100 млн рублей. Кроме того, планируется, что наш регион на условиях софинансирования сможет получить из федерального бюджета порядка 730 млн рублей.

Более 110 млн рублей пойдет на выдачу займов под ставку в размере 5% годовых. Займы будут выдаться на срок не более пяти лет. Ожидается, что благодаря этой программе за три года в области будет создано более двухсот новых высокотехнологичных рабочих мест, 65 из них должны появиться уже в 2017 году.

Почти 80 млн рублей будут направлены на погашение процентной ставки кредитов, взятых на перевооружение мощностей уже действующих в регионе предприятий. В конкурсе готовы принять участие восемь компаний. За три года должно быть создано более 150 рабочих мест, из них 50 уже в 2017 году.

Чуть меньше 600 млн рублей планируется вложить в развитие монотерриторий, которых в Тверской области, увы, немало. Можно привести в пример поселок городского типа Спирово, в котором после закрытия стекольного завода серьезно упал средний уровень жизни местных жителей. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что необходимо вдохнуть в подобные территории новую жизнь, создав новые рабочие места во внебюджетном секторе.

Еще одно направление работы Фонда развития промышленности региона — заключение с предприятиями области инвестиционных контрактов на срок до десяти лет. В свою очередь, промышленники в обмен на налоговые преференции должны вложить в развитие производства на территории области определенную сумму, создать новые места и выполнить другие обязательства, которые будут прописаны в документе.

Также новый фонд будет оказывать инвесторам содействие в создании новых промышленных парков и кластеров на территории Верхневолжья.

Уже к 1 апреля 2017 года область должна гарантированно получить средства по всем озвученным программам и начать работу по их реализации.

Глава региона Игорь Руденя попросил своих министров совместно с промышленниками региона до конца года актуализировать стратегию развития промышленности области, чтобы было понятно, в какие отрасли экономики нужно вкладывать в первую очередь.

— Все бизнес-сообщество региона поддерживает обновленный проект закона «О промышленной политике» и ждет его скорейшего принятия, — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тверской области Владислав Шориков. — Внушает оптимизм то, что новое правительство во главе с губернатором Игорем Руденей мыслит системно. Если раньше власть думала о том, как лучше потратить те средства, которые имеются, то теперь она стремится заложить основы будущего роста экономики.

Скоро законопроект поступит на рассмотрение в Законодательное Собрание региона. Многие депутаты ЗС уже сейчас называют законодательную инициативу — создание фонда — полезной и готовы ее поддержать. К таким относится председатель комитета по экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Законодательного Собрания Тверской области Олег Лебедев.

— Такой фонд как инструмент развития нужен нашему региону. Я и другие депутаты Законодательного Собрания региона поддерживаем его принятие, и думаю, что в декабре-январе он будет принят. Главное, чтобы в бюджете на 2017 год были заложены необходимые средства для участия в федеральных программах на условиях софинансирования. Я также знаю, что правительство и губернатор готовят инициативу о принятии упрощенной процедуры выдачи земельных участков под инвестиционные проекты. Это тоже очень хорошее начинание, которое принесет свои плоды.

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