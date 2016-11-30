Минск направил Москве предложения по оплате поставок газа и нефти

Россия и Белоруссия продолжает переговоры по вопросам поставок нефти и газа, график которых на третий квартал текущего года был снижен на 2,25 миллиона тонн в связи с неполной оплатой со стороны Минска.

Переговоры о цене газа для Белоруссии продолжаются с начала текущего года. Минск ранее заявлял, что установленная контрактная цена в 132,77 доллара за тысячу кубометров является недопустимой, требовал ее снижения и не признавал за собой накопившийся долг в 281 миллион долларов. Москва же в свою очередь требовала оплаты по контрактной цене.

Позднее стороны заявили, что разногласия были урегулированы, однако Белоруссия до сих пор не погасила накопившийся долг.

Как стало сегодня известно, Минск направил в Москву свои предложения по оплате. Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик выразил убеждение, что стороны близки к решению спорных вопросов.

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