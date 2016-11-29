Медведев заявил, что вода в домах останется горячей

В начале ноября общество взбудоражило пренеприятное известие: Минстрой и Роспотребнадзор придумали, что можно якобы сэкономить бюджетные средства и остановить рост тарифов снижением температуры горячей воды.

Проект предполагал её снижение до 50 градусов, тогда как до сих пор СанПиН устанавливал норму не ниже 60 – во избежание распространения микробов. Чиновники решили, что для обеззараживания вполне достаточно «любимой» населением хлорки.

Сегодня глава правительства Дмитрий Медведев закрыл дискуссию об экономии на здоровье и комфорте граждан, заявив, что в результате обсуждения с экспертами, специалистами и коллегами выяснили: смысла в реформе нет. Впрочем, в «АН» также ранее писали, что выгода получится чисто бумажной как для населения, так и для управляющих компаний. «Изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, все останется как есть сегодня», — сказал премьер.