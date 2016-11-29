Экономисты: россияне стали беднее, чем пять лет назад

Какими бы «положительными сдвигами» в российской экономике не хвастались различного рода специалисты, а от статистики не скрыться. Большинство россиян стало еще беднее, чем в кризис 2011 года.

Статистику потребительских расходов россиян опубликовали специалисты Высшей школы экономики. Их вывод: экономический кризис не просто продолжается, - он набирает обороты, передает «Росбалт».

Исследователи ВШЭ сообщают, что в октябре текущего года объемы приобретения товаров и услуг россиянами снова стали падать и пробили предельный минимум 2011 года.

Спад затронул весь «фронт» рынка: от розничного товарооборота до приобретения услуг. Так, падение по «рознице» составило 1,3 процента, продовольственные товары покупать стали реже на 1,6 процента, а промышленных – на 1 процент. Услуги стали менее востребованы на 0,7 процента.

Годовая статистика выглядит более удручающей: падение на 4,4%.