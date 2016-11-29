Когда доходы переходят в отходы

Вместо министра Улюкаева, который долго обнадёживал россиян тем, что он наконец-то нащупал дно нашей экономической впадины (где сам лично задержался, похоже, надолго. – С.М.), его коллега вице-премьер Шувалов вообще заявил, что с социально-экономическим положением дел в России всё – о’кэй!



И один в поле воет



Столь некомфортное для наших западных экономических оппонентов заявление, которые было и впрямь поверили Бараку Обаме в том, что от российской экономики не без его стараний остались лишь «клочки да закоулочки», Игорь Шувалов зарядил не в предбаннике у себя на даче, а на… бизнес-форуме в Сингапуре!



Убедить западного бизнесмена (даже уличного чистильщика обуви – С.М.) в том, что в России сегодня доходы населения растут (а в этом был весь пафос сингапурского цитатника г-на Шувалова. – С.М.), не смог бы даже маг и гипнотизёр Копперфильд!



Великий кудесник может запросто растворить в пространстве на глазах тысяч зрителей железнодорожный состав с вагонами (что, кстати, в России под силу любому начальнику средней узловой станции, эка невидаль! – С.М.), но чтобы заставить здравомыслящих людей на международном форуме поверить в то, что наши доходы стали расти, то тут, как говорится, «извини-подвинься!»



Ведь помимо первого вице-премьера в государственном пазле России существует такая неудобная для подтасовок структура, как Росстат.



Странно, что г-н Шувалов не согласовал свои данные с официальными цифрами статистов.



Сколько пишем? Сколько в уме? И для чего?



По данным Росстата «выросшие» по словам г-на Шувалова доходы россиян, лишь в октябре 2016 г.… рухнули аж на 6%, а в начале года приказали жить на 5,3%.



Экономические аналитики официально заявили, что такого обвала не наблюдалось даже в кризисном 2009 г.! Швейцарский банк Credit Suisse, которому до наших домохозяек и вовсе, казалось бы, дел быть не должно, и тот подрихтовал текст российского вице-премьера г-на Шувалова, сообщив, что лишь за этот год доходы российских домохозяек упали… на 14%!



Знала бы какая-нибудь Пульхерия Чебоксаровна из Малой Кулунды о таком внимании к ней со стороны Швейцарии, она научилась бы готовить овощное рагу даже из окурков своего супруга Тимофея…



Отходы от доходов



В некотором недоумении остались все, кто слушал в Сингапуре неунывающего вице-премьера Шувалова.



Даже те экономисты, кто не знает русского языка, но умеют лишь считать и сравнивать цифры, наверняка задумались: как, например, могли подрасти доходы российских пенсионеров, которые с великим трудом получили к своим копейкам лишь одну-единственную индексацию в 4% тогда как инфляция лишь в прошлом году выросла более чем втрое!



Доходы бюджетников просто заморожены до «лучших времён»… Да и вообще, если уж сам премьер-министр в малопонятном порыве откровенности сообщил россиянам (читай – «всему миру» - С.М.) о том, что «денег нет…», то с какого перепуга его прямой подчинённый в кругу сотен реальных экономистов рассказывал всем обычные русские народные сказки? Впрочем, есть версии.



Инвестор инвестора видит издалека



Обычно на таком уровне высокие чиновники начинают фантазировать, когда стране катастрофически не хватает денег: т.е. все внутренние резервы разворов… простите, вложены в тротуарную плитку, мифические фармацевтические заводы, отсутствующие дороги, а на деле выведены в оффшоры, а инвесторы не очень-то стремятся подписывать новые чеки, догадываясь об их судьбе. Россия сегодня как раз в таком положении.



Ведь не от хорошей же жизни власти дали «добро» на распродажу своих внутренних энергетических гигантов: деньги-то нужны «здесь и сейчас»!



Потому столь короткой и яростной была битва при «Башнефти», в которой пал высокопоставленный «решальщик» министр Улюкаев.



Потому в сегодняшнем списке на «приватизацию» значатся такие лакомые российские объекты, как сама «Роснефть», «Сбербанк», «РЖД» и т.д.



Для того, чтобы инвесторы дали хоть что-то, их надо успокоить, обнадёжить и, главное, убедить в том, что их вложения обеспечат хорошую прибыль.



Раньше этим старательно занимался г-н Улюкаев, пока не достиг обещанного нам «дна», сегодня на его место заступил Игорь Шувалов, для которого «дно» пока, очевидно ещё не определено.



Собственно, для зарубежных инвесторов, готовых вложиться в акции российских активов, особых рисков в этой операции нет и они это знают. Россия всегда сможет компенсировать им потраченное. Каким образом?



И за всё это я прошу 25 баранов!..



Не зря ведь в СМИ появились утечки информации о том, что в пресловутой «оперативной разработке» сегодня находятся почти 800 крупнокалиберных федеральных чиновников (цифра явно заниженная, так сказать, «для затравки» - С.М.). Если даже каждый из них умыкнул по миллиарду рублей, то у властей уже сейчас в руках почти триллион(!) гарантированных поступлений!



И это не считая того, что уже хранится в ячейках Берна, Цюриха, Брюсселя, Лондона, Сингапура, Лимассола и т.д., т.е. там, где и проживают (а то и владеют этими самыми ячейками и банками. – С.М.) предполагаемые инвесторы.



Ко всему прочему, слитая в СМИ информация о чиновниках-казнокрадах, которых, похоже, на самом верху уже приговорили к трудной дороге к честной жизни, далеко не полная. Уверен, она будет пополнятся всё новыми ФИО людей, которых мы ещё вчера взахлёб цитировали на своих страницах.



От редакции



Пока Игорь Шувалов с высокой трибуны в Сингапуре рассказывал о растущем благосостоянии россиян, в г. Сочи «под белы рученьки» своими коллегами был взят высокопоставленный генерал ФСО Геннадий Лопырев, который 13 лет(!) занимал должность «начальника управления ФСО на Кавказе».



Местные СМИ тут же озвучили версию о том, что в жилище силовика при понятых воочию, якобы, был пересчитан аж миллиард (!) найденных рублей.



Если Шувалов, говоря о благосостоянии россиян, имел в виду именно Лопырева и ему подобных, то честнее и правдивее нашего вице-премьера в Сингапуре, пожалуй, в этот раз не было докладчика.





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