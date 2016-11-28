Как и ожидалось, первое место в рейтинге заняла нефтегазовая промышленность, где средняя зарплата в год – порядка 2,16 миллиона долларов. На второй строчке – топ-менеджеры тяжелой промышленности.

В среднем генеральные директора в тяжелой промышленности получают чуть меньше своих коллег из «нефтянки. Хотя этого «чуть» простому россиянину хватит на всю жизнь. Главы предприятий тяжпрома в гоа в среднем получают порядка 1,63 миллиона долларов.

На третьем месте в списке «Форбс» - руководители телекоммуникационных корпораций с годовым доходом в 1,18 миллиона долларов.

А вот меньше всех получают главы фармацевтической промышленности: $360 тысяч в год.