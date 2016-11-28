Медведев: Российским регионам выделят дополнительно почти 2 миллиарда рублей

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев 28 ноября подписал постановление о дополнительных субсидиях регионам. 1,9 миллиарда рублей будет направлено на приобретение специальных машин.

Федеральные субсидии предназначены для приобретения российскими регионами автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, передает РИА Новости. Предполагается закупить около 500 машин для 44 субъектов РФ.

О выделении средств Дмитрий Медведев заявил на заседании кабинета министров по финансово-экономическим вопросам, где обсуждались меры поддержки различных отраслей промышленности в грядущем году.

Медведев напомнил, что правительство уже выделило ранее четыре миллиарда рублей на покупку регионами автомобилей скорой помощи и машин реанимации.