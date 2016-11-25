Шувалов анонсировал рост российской экономики в 2017 году

Российская экономика приходит в себя после двухлетнего кризиса. С таким заявлением на бизнес-форуме «Россия-Сингапур» выступил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

Согласно прогнозу Шувалова, в 2017 году падение российского ВВП сменится его ростом на уровне одного процента. Также чиновник рассчитывает на повышение реальных доходов населения и потребительского спроса.

Экономический кризис в России начался в конце 2014 года на фоне западных санкций и стремительного падения мировых цен на нефть. Некоторое время назад «АН-онлайн» приводили пессимистический прогноз экономиста Сергея Хлестанова. Эксперт считает, что спад продлится еще 10-15 лет.

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