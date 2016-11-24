Вялотекущий кризис – время расцвета ломбардов

За два с небольшим года покупательная способность россиян снизилась на 35%, стало больше безработных и «неполно занятых». Ломбард стал едва ли не единственным местом, где можно быстро найти деньги на еду. Судя по всему, банкам такая ситуация не нравится, а на рынке кредитов под залог началась зачистка. «Аргументы недели» выяснили, чем это чревато для беднейших россиян.

То, что наблюдается сегодня в ломбардах, более характерно для диких девяностых. В последние годы заведения вели дела солидно: брали машины в залог за 10–15 тыс. долларов. В большинстве случаев залог выкупался в срок, а ломбард наваривал 15–20% прибыли за месяц. Некоторым банкам такие ставки не снились. Сегодня выкупают лишь каждую четвёртую вещь. Появился даже термин «народный ломбард», то есть ориентированный на покатившихся вниз граждан, которым пока есть что пропивать. Или на уголовников, которые сбывают добычу.

Ломбард может специализироваться, например, на часах – люди легко расстаются с вещью, которая не является для них необходимой. Но самый ходовой товар ломбардов – изделия из золота и серебра.

В таких ломбардах целая криминалистическая лаборатория: оценщики мажут вещи кисточками со специальным веществом, которое точно должно ответить – золото или нет. Но они не до конца доверяют реактиву – всё-таки своей зарплатой отвечают за результат. Смотрят через лупу или микроскоп или даже легонько полируют колечко наждачкой.

– Мало кто из клиентов протестует, – рассказал знакомый оценщик журналисту «АН». – Они ведь уже фактически попрощались с этой вещью. Хотя люди разные. Помню одного дядьку, который раз десять сдавал в залог обручальное кольцо и каждый раз выкупал. А другой закатил здесь самый натуральный дебош: пришёл выкупать вещь, а мы её уже продали – не посмотрели, что срок залога не истёк.

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