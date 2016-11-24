России предрекли третью индустриализацию с опорой на «оборонку»

России предстоит в третий раз в своей истории осуществить индустриализацию. Приоритетным ее направлением должно стать повышение оборонной мощи страны, считает доктор экономических наук Никита Кричевский.

По словам Кричевского, предыдущие две индустриализации в России – Витте и Сталина – также ставили во главу угла «оборонку». Этот подход продемонстрировал свою эффективность. Увеличение производства металла или какой-то военной техники приводило к увеличению выпуска и гражданской продукции.

А вот обратный процесс, хорошо знакомый россиянам по 80-х годам XX века под названием «конверсия», по мнению Кричевского, губителен для отечественной экономики.

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