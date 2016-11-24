Как заставить «мажоров» платить налоги?

Известный российский экономист Никита Кричевский высказался за восстановление налога на наследование или дарение.

Данный налог существовал в России до 2006 года. Кричевский считает, что его необходимо вернуть и сделать прогрессивным. Больше всех, по мнению эксперта, должны платить люди, разбогатевшие в 1990-е и 2000-е годы в ходе предпринимательской деятельности, законность которой вызывает большие вопросы.

Как заметил Никита Кричевский, сегодня представители «золотой молодежи», наследующие благосостояние своих отцов, не платят вообще никаких налогов. По сути, им бесплатно достается то, что было создано многими поколениями советских людей. Эта ситуация неприемлема, и ее надо менять, считает Кричевский.

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