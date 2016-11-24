Известный экономист рассказал о необходимости прогрессивного налогообложения
24 ноября 2016, 17:18 [ «АН-онлайн» ]
Главная задача современной российской власти – восстановление доверия к ней со стороны народа. Для этого нужно начать движение к обществу социальной справедливости или социальной кооперации. Такое мнение в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
По словам Кричевского, достижение социальной справедливости в стране невозможно без возврата к прогрессивному налогообложению. В пример экономист привел Соединенные Штаты Америки. Президент США Франклин Рузвельт в годы Великой депрессии увеличил максимальную ставку подоходного налога до 77%. Сменивший Рузвельта Гарри Трумэн поднял эту планку еще выше – до 91%.
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