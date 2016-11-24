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Сергей Сушков: «Челябинская область очень сильный игрок на рынке продовольствия»

24 ноября 2016, 15:49 [ «АН-Челябинск» ]

Сергей Сушков: «Челябинская область очень сильный игрок на рынке продовольствия»

Об итогах, планах и перспективах южноуральского агропромышленного комплекса рассказывает региональный министр сельского хозяйства Сергей Сушков.

- Сергей Юрьевич, как вы оцениваете итоги работы АПК Челябинской области в уходящем году?
- В этом году аграрный комплекс Челябинской области вновь показывает хороший рост. За 10 месяцев объем производства продукции сельского хозяйства составил 113,6 млрд рублей – на 9 процентов больше, чем за тот же период 2015 года. Собран богатый урожай зерновых и зернобобовых культур. Собрано 42 тысячи тонн овощей, выращенных в открытом грунте, - на 8 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В целом по овощам и картофелю самообеспеченность области составляет 136 процентов, а за счет введения новых мощностей в 2017 - 2018 году мы планируем полностью обеспечить потребность региона в тепличных овощах.

У нас продолжают расти объемы производства мясной продукции. Практически на 50 процентов на наших комплексах увеличилось промышленное производство свинины. За 10 месяцев в области произведено 300 тысяч тонн мяса птицы. В этом году планируем превзойти рекорд 2015 года по производству мяса всех видов - увеличить прошлогодний результат на 30 тысяч тонн и получить до 540 тысяч тонн мяса. Регион также в избытке обеспечен хлебопродуктами.
Еще до введения санкций мы были готовы обеспечить население продуктами собственного производства. Основа для этого была сформирована в ходе реализации инвестпроектов с господдержкой. С 2012 года в области реализовано 22 таких проекта на общую сумму 39,4 млрд рублей.



- А какие крупные инвестпроекты будут реализованы в ближайшем будущем?
- Мы продолжаем работу по привлечению инвестиций. На сегодняшний день в регионе реализуется 11 инвестиционных проектов на общую сумму 18,5 млрд рублей. Так, второй этап реконструкции завершается на птицефабрике «Челябинская». К 2025 году предприятие планирует выйти на производство почти на 1 миллиарда штук яиц в год. В начальной стадии реализации находятся два крупных проекта - по строительству теплиц стоимостью 21,75 млрд рублей и грибной фермы. Мы поддерживаем проекты, связанные с внедрением инноваций. Например, на базе агрокомплекса «Чурилово» запущена первая очередь биофабрики по производству энтомофагов для биологической защиты растений. Примечательно, что это один из самых наукоемких проектов в растениеводстве. С пуском второй очереди мощность фабрики составит 150 млрд особей энтомофагов в год, что позволит значительно потеснить импортные поставки. Для нас также значимы инвестиции в техническое перевооружение. В 2016 году мы подали в Минсельхоз России на конкурс с целью софинансирования из федерального бюджета 90 инвестпроектов по приобретению техники. По нашим данным, хозяйства уже приобрели новые машины и оборудование на сумму более 1 млрд 400 млн рублей.

- Как выполняется поручение главы региона по импортозамещению в сельском хозяйстве?
- Региональный АПК полностью обеспечивает внутренние потребности области по основным видам продуктов. В условиях санкций предприятия отрасли расширили ассортимент, начали выпускать аналоги импортной продукции, осваивать производство деликатесов из списка товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Например, птицефабрика «Равис» производит сырокопченое мясо цыпленка – карпаччо, компания «Утиные фермы» представила экспериментальную партию утиной печени - фуа-гра. Новую линейку итальянских продуктов освоила агрофирма «Ариант».

В регионе работают три сертифицированные лаборатории микроклонального размножения растений, две из них занимаются производством чистого семенного материала картофеля. Занялись проблемой утилизации биологических отходов. В связи с этим решили опробовать разработку Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии. Новая технология позволяет из органических отходов получать и удобрение, и кормовую добавку. Экологично и экономично. Инвесторы выбрали наш регион пилотной площадкой для инновации и готовы монтировать оборудование за свой счет.

- Если аграрии способны накормить всю область, значит ли это, что мы можем обойтись без импортных продуктов?
- На рынке области, конечно, есть продукция из других регионов и государств. Но это необходимый элемент конкуренции, которая стимулирует аграриев и перерабатывающую промышленность заниматься интенсификацией производства, внедрять инновации, снижать издержки. Тем не менее положительное влияние запрета на ввоз импорта очевидно. Челябинская область очень сильный и конкурентоспособный игрок на рынке продовольствия. Мы не только обеспечиваем себя, но и активно кормим другие регионы. Так, в 2015 году за пределы области только готовой мясной продукции было вывезено 128 тысяч тонн, 260 тысяч тонн макаронных изделий, 216 тысяч тонн муки и 35 тысяч тонн крупы. Сегодня мы экспортируем целую линейку продовольственных товаров. Наши предприятия «Союзпищепром», «Макфа» и ООО «Ресурс» (бренд «Увелка») уже открыли свое представительство в Пекине.

Освоение новых рынков необходимо нашим производителям, чтобы избежать перепроизводства, наращивать рентабельность. На это нас нацеливает и правительство региона во главе с губернатором. Мы работаем по двум основным направлениям: увеличение товарооборота и привлечение иностранных инвестиций, технологий для развития аграрного комплекса Челябинской области. Например, китайским партнерам предлагаем размещать у нас перерабатывающие производства на основе выращиваемых на Южном Урале овощей, картофеля, масличных культур. Это могут быть предприятия по производству пищевых добавок, крахмалов и даже красок и этанола.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы по увеличению объемов выпуска сельхозпродукции, повышению урожайности?
- На протяжении последних лет стабильный рост показывают все отрасли сельского хозяйства области. Чтобы сохранить положительную динамику, необходимо обеспечивать стабильный уровень господдержки, внедрять новые ресурсосберегающие технологии, выходить на новые рынки сбыта. Немаловажно решать вопросы развития сельских территорий, поднимать качество жизни в сельской местности. Только комплексный подход может гарантировать положительный результат.

- Губернатор поставил задачу сократить площади пустующих земель. Какая работа проводится в этом направлении?
- Действительно, Борис Александрович Дубровский потребовал уже в этом году вернуть в аграрное производство не менее 20 тысяч гектаров пустующих земель. И мы выполнили поставленную задачу. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур была увеличена на 21 тысячу гектаров и составила 1 млн 855 тыс. га. Кроме того, нынешним летом под урожаи будущих лет за счет залежи почти на 30 тысяч гектаров увеличены площади паровых полей. К слову, сегодня Челябинская область в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа имеет самую большую площадь посевов. В Курганской области общая посевная площадь - 1 млн 393 тыс. га, в Тюменской – 1 млн 103 тыс. га, в Свердловской – 866 тыс. га.

- На какую поддержку могут рассчитывать производители молока и молочных продуктов?
- Молочное животноводство - самая трудная в сельском хозяйстве отрасль. Она требует больших технологических, трудовых ресурсов, при этом не самая привлекательная для инвесторов, так как вложенные средства окупаются более длительный период времени.

Нынешний год отличает стабильность в производстве молока. В прошлом году была создана хорошая кормовая база. К тому же неэффективных хозяйств становится меньше, а продуктивность растет.

Дает несомненные результаты грантовая поддержка животноводческих ферм. Так, благодаря гранту, полученному в 2013 году, глава крестьянского хозяйства «Урал» Сагымбай Рахимов смог развивать молочное направление: полностью реконструировал ферму, приобрел 130 молочных коров, каждая из которых сегодня дает по пять тысяч литров молока в год. В хозяйстве фермера Айдархана Карсакбаева продуктивность молочного стада превышает 6 тысяч тонн. Сегодня его хозяйство – лидер по удоям, в сутки на ферме получают по 22 литра молока от каждой коровы. Жайнар, сын Айдархана Карсакбаева, в 2016 году получил грант, средства направляет на приобретение 100 голов молочных нетелей и реконструкцию старой фермы. На поддержку молочного животноводства ориентирована государственная помощь. Помимо прямых субсидий на каждый литр реализованного молока, развитие племенного дела, компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам (на эти цели в 2016 году направлено более 560 млн руб.) молочные предприятия получают бюджетную поддержку на каждый гектар посевных площадей кормовых культур, субсидии на приобретение техники и другие виды госпомощи.

Результат господдержки - новые проекты. В этом году на полках магазинов появилась торговая марка «Подовинновское молоко». Крупное молочное хозяйство СПК «Подовинное» диверсифицировало производство, став владельцем Южноуральского молочного завода, и теперь из собственного сырья производит натуральные молочные продукты самого высокого качества. В конце декабря в хозяйстве будет запущен новый доильный зал, что позволит сократить время доения стада, улучшить производственные показатели и в дальнейшем увеличить поголовье.

- Какую поддержку аграриям оказывают региональные власти?
- Положительная динамика производства обусловлена, прежде всего, реализацией программы господдержки. Инвестиции пошли в АПК благодаря тому, что государство взяло на себя ответственность субсидировать процентные ставки по инвестиционным кредитам, которые инвесторы привлекают на строительство новых и модернизацию действующих объектов сельского хозяйства и переработки. Помимо того, на поддержку аграрного комплекса области выплачивается еще 16 видов субсидий - на развитие животноводства, растениеводства, фермерских хозяйств. Средства в хозяйства направляются и по программе устойчивого развития сельских территорий.

Виды поддержки постоянно расширяются, стратегические решения подкрепляются финансово. При губернаторе создан попечительский совет Южно-Уральского государственного аграрного университета. В соответствии с его решением на базе Увельской станции по борьбе с болезнями животных открыта областная ПЦР-лаборатория по диагностике особо опасных инфекций. Также по решению совета на базе аграрного университета будет создана кафедра промышленного птицеводства для подготовки специалистов высокой квалификации для птицефабрик.

- Как решается кадровый вопрос в сфере АПК? Какие меры необходимо предпринять, чтобы молодые специалисты поехали работать в село?
- За счет реализации инвестиционных проектов, а также за счет расширения фермерских хозяйств в АПК региона создано более семи тысяч новых рабочих мест. Крупные сельскохозяйственные предприятия становятся градообразующими в сельской местности, в село приходит новая инфраструктура, культура производства, решаются социальные задачи. Так, на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2016» птицефабрика «Челябинская», один из крупнейших отечественных производителей куриных яиц, была удостоена медали в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». На реализацию социальных программ предприятие ежегодно направляет в среднем 7 миллионов рублей.

Чтобы мотивировать молодежь оставаться на малой родине, нужно создавать достойные условия для жизни и работы. На это направлена программа грантовой поддержки малого сельского бизнеса, устойчивого развития сельских территорий, на реализацию которой по решению губернатора Бориса Дубровского из областного бюджета увеличивается финансирование. Программа работает с реальной отдачей. В 2016 году объем выделенных средств составил 145,2 млн рублей. Это позволяет построить 60 километров газовых сетей, и 35 семей, в том числе 16 многодетных, смогут улучшить жилищные условия.

Наше министерство выстраивает работу с региональным отделением «Российского союза сельской молодежи», который действует на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета, - это тоже наш кадровый резерв, перспективные, инициативные ребята. Планируем совместный проект – создание молодежных выездных бригад для разъяснения возможностей получения государственных субсидий по программам соцразвития села и поддержке сельхозпроизводства.

- Какие задачи стоят перед аграриями области в 2017 году?
- В первую очередь - качественно провести сезонные работы. Совсем скоро начнется подготовка к посевной. Вторая задача – работать над повышением урожайности и продуктивности. Остается необходимость введения в оборот неиспользуемых сельхозугодий. Чтобы стимулировать аграриев распахивать заросшие поля, мы в том числе разрабатываем новый порядок субсидии. Ну а основной задачей остается обеспечение жителей региона качественной продукцией. Уверен, нашим аграриям это по плечу.

Динамика производства, которая отмечается на протяжении последних пяти лет, вывела нашу область на второе место в стране по производству мяса всех видов и мяса птицы, на третье – по производству куриных яиц, на шестое – по производству свинины, позволила войти в десятку лучших по тепличным овощам. Среди шести регионов - основных производителей пшеницы твердых сортов Южный Урал занимает второе место. А благодаря мощному кластеру перерабатывающих предприятий область – российский лидер по производству макарон.

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