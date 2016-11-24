"Сбербанк" распродает свердловские офисы

Руководство "Сбербанка" собирается продать 33 офиса в Свердловской области (шесть из них - в Екатеринбурге), сообщает пресс-служба банка. Еще три офиса будут сданы в аренду. Прибыль от сделки должна будет составить 156 млн рублей.

При этом, как заявляют в "Сбербанке", вкладчикам волноваться не о чем, так как выставленные на продажу помещения банком не используются. Всего у этой компании 436 офисов на территории региона.