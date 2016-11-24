С 2017 года бюджеты регионов РФ вновь вернулись к трехлетнему планированию, поэтому обсуждение касалось не только бюджета Тверской области на 2017 год, но и планового периода 2018-2019 годов.



В публичных слушаниях принимали участие депутаты Законодательного Собрания Тверской области, представители профильных министерств регионального Правительства, главы муниципальных образований, члены общественных организаций Тверской области.



Темой слушаний стали не только параметры областного бюджета на 2017 г. и плановый период 2018-2019 годов, но и прогноз социально-экономического развития Тверской области на предстоящее трехлетие.



Определяющие факторы, повлиявшие на основные параметры областного бюджета, это прогнозируемый рост его доходной части, продолжение политики сдерживания роста государственного долга, максимальная концентрация имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственных программ Тверской области.



- В этом году мы возвращаемся к планированию бюджета на трехлетний период, что позволяет более детально планировать мероприятия и учитывать переходящие (с одного года на другой) проекты. Основные задачи бюджетной политики, которые ставит перед собой Правительство региона на ближайшие три года - это, прежде всего, мобилизация доходов; строительство, ремонт и сохранение автомобильных дорог общего пользования; развитие промышленного потенциала региона; продолжение реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года (значительный объем финансирования идет на исполнение соответствующих дорожных карт); сохранение социальной направленности расходов; содействие сбалансированности местных бюджетов и стимулирование экономического развития территорий; повышение эффективности бюджетных расходов, - отметил заместитель председателя Правительства Тверской области Александр Меньщиков.



Он подробно остановился на основных характеристиках главного финансового документа региона на ближайшие три года. Согласно проекту областного бюджета, в 2017 году доходы составят 48,01 млрд. рублей, в 2018-м - 50,37 млрд. рублей, в 2019-м - 52,1 млрд. рублей. При этом в данных цифрах не учтены средства федерального бюджета, которые поступают в течение каждого года.



Расходы в 2017-м году планируются в сумме 51,88 млрд. рублей, в 2018-м – 48,43 млрд. рублей, в 2019-м - 48,69 млрд. рублей.



Дефицит в 2017-м году составит 3,87 млрд. рублей. Последующие два года планируются с профицитом: 2018 г. - 1,94 млрд. рублей и 2019 г. - 3,43 млрд. рублей.



Продолжится сокращение уровня государственного долга в Тверской области. По отношению к налоговым и неналоговым доходам в 2017 году, согласно прогнозу, этот показатель не превысит 70,9%.



Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2017 году составят 40, 72 млрд. руб. Рост по налоговым и неналоговым доходам к уровню 2016 года составляет 103%. Основной удельный вес (87,7 %) в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета приходится на четыре доходных источника: налог на доходы физических лиц (29,9 %), прибыль организаций (25,5 %), налог на имущество организаций (18,6 %), акцизы (13,7 %).



Прежде чем говорить о расходах областного бюджета, напомним, что на протяжении четырех последних лет бюджет региона формируется на основе государственных программ. Это позволило создать основу для обеспечения эффективного использования бюджетных средств, проведения оценки результативности и эффективности бюджетных ассигнований. Такой формат также способствует повышению открытости для широкой общественности информации о структуре и направлениях бюджетных расходов.



Госпрограммы охватывают все основные сферы. Доля «программных» расходов областного бюджета составляет 97,1%.



Первоочередными задачами на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг., как и прежде, остаются три направления. Во-первых, функционирование сети государственных учреждений, основная часть которых приходится на отрасли здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Во-вторых, финансовое обеспечение социальной поддержки граждан. В-третьих, выполнение долговых обязательств региона.



Значительная доля расходов областного бюджета в 2017 году запланирована на социальную политику (14 572,4 млн. руб.), образование (11 760,8 млн. руб.), здравоохранение (4 995,2 млн. руб.), культуру и кинематографию (863,4 млн. рублей), физкультуру и спорт (648,2 млн. руб.), ЖКХ (557,2 млн. руб.).



Общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тверской области на 2017 год определяется в размере 6 636,8 млн. руб.



Одним из важных направлений бюджетной политики остается формирование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.



Об этом в своем выступлении на слушаниях говорил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.



- Представленный проект бюджета направлен на решение двух главных задач в системе межбюджетных отношений. Во-первых, это обеспечение сбалансированности местных бюджетов и снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств. Во-вторых, стимулирование муниципальных образований к максимальной оптимизации всех неэффективных расходов, мобилизации доходов, - отметил Сергей Голубев. - В этой связи в регионе реализуется концепция межбюджетных отношений, позволяющая обеспечить выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований, а также стимулирование муниципалитетов, добившихся высоких результатов по развитию экономики.



Председатель областного парламента также обратил внимание на работу по вовлечению граждан в бюджетный процесс при помощи программы поддержки местных инициатив (ППМИ).



- Ключевой задачей развития ППМИ на 2017 год является переход от поддержки локальных проектов и мероприятий к вовлечению жителей в комплексное развитие сельских территорий. Планируется определение трех пилотных поселений Тверской области. В конечном итоге это позволит создать условия для устойчивого развития и роста доходов местных бюджетов, - подчеркнул спикер тверского Заксобрания.



Глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев в своем выступлении на слушаниях отметил, что проект бюджета имеет четкие приоритеты, включая мобилизацию доходов, строительство дорог, развитие экономического потенциала региона, повышение эффективности расходов.



- В проекте бюджета есть инструменты, направленные на поддержку региональной экономики: промышленности, сельского хозяйства. Это даст увеличение налогооблагаемой базы как в регионе в целом, так и в каждом муниципальном образовании, - сказал Сергей Журавлев. – Еще один положительный момент – предусмотрены субсидии на развитие сельских территорий, что позволит привлечь федеральные средства по различным направлениям: водоснабжению, строительству и реконструкции объектов культуры. И, конечно, необходимо отметить продолжение газификации региона по программе «Газпрома» - на ее реализацию заложены значительные средства. Хочу поддержать основные подходы проекта бюджета. Мы видим, что он ориентирован на доходность, а это значит, что регион будет развиваться.



Подводя итоги публичных слушаний, председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области Константин Буевич отметил, что в целом обсуждение прошло конструктивно.



- Высказаны замечания, внесены конкретные предложения. Все они будут обобщены и учтены при рассмотрении проекта закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. на бюджетном комитете и других комитетах областного парламента, - сказал Константин Буевич. – Хочу отметить эффективную работу Правительства региона, губернатора Тверской области при подготовке законопроекта. Сегодня мы еще раз убедились в том, что готовится бюджет развития - развития нашего региона. При этом бюджет сохраняет свою социальную направленность – все обязательства будут исполнены, ни одна статья, касающаяся социальной сферы, не сокращена. Напротив, они идут с плюсом. Дорожное строительство (более чем на три миллиарда мы имеем рост по дорожной сфере), поддержка села, промышленности, предпринимательства, участие в федеральных программах – все это будет способствовать дальнейшему развитию Тверской области.

Пресс-служба

Законодательного СобранияТверской области

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