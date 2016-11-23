Свердловский застройщик оштрафован

Строительная корпорация «Маяк» (основанная экс-депутатом ЗССО Владимиром Коньковым) не прошла проверку Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Речь идет о строительстве ЖК «Рощинский».



Ревизия показала, что на момент проверки при строительстве объекта были допущены нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности.



«Маяку» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, однако требования не были выполнены, в связи с чем ведомство обратилось в Арбитражный суд.

Арбитраж удовлетворил требования департамента. ООО «Корпорация «Маяк» было привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Решения еще не вступили в законную силу.