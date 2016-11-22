Российский Центробанк решил, что МФО нуждаются в жестком контроле

По прогнозам ЦБ России, еще до конца истекающего года с рынка уйдут 440 МФО. У регулятора по этому поводу нет сожалений: МФО исчерпали себя и на рынке им не удержаться. ЦБ собирает досье на эти компании.

В Центробанке провели анализ ситуации и выяснили, что МФО почти не ведут никакой деятельности и они нежизнеспособны, пишет «Российская газета».

Специалисты Центробанка уверены, что недовольство граждан деятельностью МФО будет идти по нарастающей. В 2016 году число таких жалоб достигнет ста тысяч.

Вместе с тем ЦБ не планирует полностью ликвидировать МФО, так они бывают полезны предпринимателям и жителям отдаленных районов. Речь идет только о том, что деятельность МФО требуется жестко контролировать, чем ЦБ и займется после того, как соберет на них полное досье.