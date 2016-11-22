Антироссийские санкции пошли на пользу российским производителям и они желали бы закрепить этот эффект. На форуме ОНФ президент РФ Владимир Путин признался, что готов пойти навстречу российскому бизнесу…

Глава России признался, как он выразился, в «криминальных» мыслях на этот счет: поскольку российский потребитель желает видеть качественный товар по оптимально низкой цене, то ответные санкции в виде продэмбарго Путин готов тянуть как можно дольше, передают РИА Новости.

Президент вместе с тем напомнил российским производителям о необходимости создавать на рынке постоянную конкуренцию, - лишь она способна в итоге дать покупателю то, что он хочет.