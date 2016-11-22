Президент РФ рассказал, куда пошли деньги от продажи ЮКОСа

Российское правительство распорядилось выручкой от реализации активов нефтяной компании ЮКОС по-хозяйски. Об этом 22 ноября сообщил на форуме ОНФ президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент рассказал, что вырученные деньги пошли на реструктуризацию и строительство инфраструктуры, передает RT.

На деньги от продажи активов нефтяной компании были переселены граждане из ветхого жилья в новые комфортабельные квартиры, а также было основано предприятие «Роснано». Путин рассказал об этом на форуме ОНФ, что проходит сейчас в Москве.

Российский лидер сообщил, что после реализации имущества ЮКОСа было принято к реализации сразу несколько проектов по реализации этих средств: возведение мостов через крупнейшие реки, строительство которых было ранее заморожено, расселение людей из ветхого жилья и создание корпорации по развитию нанотехнологий.