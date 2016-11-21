Китай возведет под Чернобылем солнечную электростанцию

Цена вложений в Чернобыль - порядка миллиарда долларов. В проекте участвуют две китайские компании. Солнечную электростанцию построят в 30-километровой зоне (зона отчуждения) Чернобыльской АЭС.

Китайский концерн GCL System Integration Technology совместно с фирмой China National Complete Engineering реализуют вместе амбициозный энергетический проект в 2017 году, передает «Росбалт».

Китайцы планируют «убить двух зайцев»: загрязненная местность Чернобыля будет санироваться с помощью солнечной энергии, которая по праву считается «зеленой» и возобновляемой.

И потом электростанция станет давать энергию: около 1 гигаватта.

По словам китайских специалистов, данный проект еще и входит в планы международного развития Китая, - похоже, китайцы убьют все-таки трех "зайцев".