Дмитрий Медведев: Российские дороги периодически исчезают...

На заседании президентского Совета по стратегическому развитию регионов Дмитрий Медведев признал, что дороги во многих областях России оставляют либо желать лучшего, либо просто желать, так как их нет.

Глава российского кабинета министров сказал, что есть регионы, в которых дорожное полотно сходит вместе с паводками или в связи с другими катаклизмами, и эту проблему так просто не решить, передают РИА Новости.

В 2017 году правительство выделит на ремонт российских дорог беспрецедентную сумму - 30 миллиардов рублей. Премьер-министр отметил, что даже эти деньги не решат сразу все дорожные проблемы (аварийность дорожного полотна, аварии на трассах и строительство новых дорог), поэтому необходимо оптимизировать вложения. Особо Медведев подчеркнул, что такая оптимизация не должна быть в ущерб качеству.