Граждан, чей налогооблагаемый годовой доход не превышает сумму в 180 тысяч рублей, могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР.

В настоящий момент ставка налога фиксирована и составляет 13 процентов вне зависимости от дохода налогоплательщика. В том случае, если будет установлена дифференцированная шкала, как это предлагается во внесенном в Госдуму законопроекте, ставка налога будет зависеть от дохода граждан. Так, если суммарный налогооблагаемый доход за год не превышает 180 тысяч рублей, ставка будет соответствовать 0%.

Однако Министерство финансов считает, что в текущей экономической ситуации введение такой системы не является целесообразным, поскольку может привести к тому, что доход будет скрываться.

Читайте также:

Другие новости экономики

См. все новости дня