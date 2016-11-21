Дмитрий Медведев знает, как сэкономить на капитальном строительстве

Суть экономии в капстроительстве в том, что предлагается использовать проектную документацию, которая уже доказала свою эффективность. Глава российского правительства закрепил свою рекомендацию постановлением.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 ноября сообщил, что им подписано два постановления о капительном строительстве, передает «Росбалт».

Оба документа служат экономии бюджетных средств. Сообщается, что наиболее эффективная документация при строительстве – основа экономии средств. Готовая документация существенно сокращает расходы на проектирование, - ведь оно уже выполнено.

Дело в том, что стоимость проектной документации, в зависимости от российского региона, может существенно разниться. Медведев предлагает при строительстве, например, детсадов, пользоваться документами, которые уже были ранее использованы на такого же типа стройке.