Кабмин наконец озадачился прогрессивной шкалой налогообложения

Переход к прогрессивной шкале налогообложения физических лиц всё же возможен в России! Правда, не раньше 2018 года, считает министр финансов Антон Силуанов, лелеющий надежду на скорую стабилизацию в экономике.

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, правительство РФ всё-таки поняло, что прогрессивная шкала НДФЛ поможет бороться с бедностью. Как утверждали уже много лет известные депутаты Госдумы, только один этот шаг увеличил бы бюджет на триллионы рублей. Тем более, по признанию Силуанова, олигархи не обращаются в правительство с просьбами сохранить плоскую шкалу налогообложения. По его словам, в условиях снижения реальных доходов населения и сложного финансового положения предприятий, изменение НДФЛ прямо сейчас стимулировало бы уход зарплат в тень.

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