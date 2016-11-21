Роман Селин: покупательная способность россиян имеет тенденции к снижению

Расходная часть федерального бюджета по-прежнему остается на порядок выше доходной, и эта тенденция вряд ли изменится в течение ближайших трех лет.

Министерство финансов планирует потратить 16,2 триллиона рублей в 2017 году и по 16 триллионов — в 2018 и 2019 годах, а вот доходы прогнозируются в пределах 13,5 триллионов рублей в 2017 году, 14 и 14,8 триллионов рублей — в течение двух следующих лет. Напрашивается логичный вопрос о том, как «выкрутиться» из дефицита с таким развитием сценария. Есть два способа решения этого вопроса: использование средств Резервного фонда и ФНБ, а также активная продажа нефти и газа. По мнению финансового эксперта Романа Селина, оба варианта являются достаточно «скользкими»: перманентная зависимость страны от экспортирования сырьевой продукции и расходование последних «заначек» — не лучшая стратегия.

Экспертное мнение Селина таково: при регулярном увеличении номинальных доходов продолжает расти инфляция. Если учесть, что на этот год было запланировано их повышение на 17,8 %, то реальные доходы увеличились всего на 0,6 % (с учетом курса рубля, повышения коммунальных платежей и т. д.). Вполне вероятно, что тенденция изменения окладов среднестатистического россиянина будет отрицательной и в 2017-2018 годах.

Нужды наших граждан можно рассмотреть с точки зрения пирамиды потребностей Абрахама Маслоу. По сути, государство ручается за два первых фундаментальных уровня, оказывая помощь в удовлетворении физиологических потребностей граждан и обеспечивая безопасность.

Остановимся на первой ступени, представив ее в виде потребительской корзины. Размер потребительской корзины на данный момент составляет 9 900 рублей, и эта сумма не должна изменяться до 2018 года.

В условиях такого экономического положения появилось два «лагеря», прогнозирующих положительную и отрицательную тенденцию изменения индекса цен в 2017 году. В этот раз в роли «оптимиста» выступило Минэкономразвития, которое уверяет всех в том, что снижение цен планируется на уровне около 6 %, а инфляции опустится до отметки 6-7 %. Его «оппонентом-пессимистом» стала Счетная палата, эксперты которой сомневаются в столь радужном положении дел и, в частности, в таких показателях инфляции на 2017 год. По мнению Романа Селина, текущие индексы свидетельствуют о стабилизации ситуации на рынке, однако снижение внутренней конкуренции страны и зависимость от нефтяного рынка остаются главными рисками валютных скачков и, как следствие, колебания инфляции.

Исходя из вышеизложенного анализа сегодняшней ситуации, можно отметить следующее: индекс роста потребительских цен и прогнозирование уровня доходов граждан имеют положительную динамику. Тем не менее, эти показатели неустойчивы в отношении к внутренним и внешним факторам воздействия (включая валютный курс и контрсанкции).