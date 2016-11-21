Недвижимость в Москве вчера, сегодня, завтра

Сегодня недвижимость Москвы может при желании купить любой, хватило бы денег. Сейчас уже сложно представить, но были времена, когда приобрести квартиру даже человеку неограниченному в средствах было попросту невозможно: законно продать и соответственно купить недвижимость было нельзя. Официальная история рынка недвижимости насчитывает свыше четверти века, а началась она одновременно со стартом кампании по приватизации жилищного фонда. Именно тогда в современной России стал формироваться неведомый до той поры класс собственников. Конечно же, особое место на стихийном в ту далекую пору заняла московская недвижимость – как самая дорогостоящая и притягательная.

Московская недвижимость – экскурс в историю

Основой зарождавшегося в начале 90-х рынка недвижимости стали самые «ходовые» операции - покупка, продажа, обмен. Приметой эпохи стало массовое расселение коммунальных квартир, что для их жителей, увы, не всегда заканчивалось благополучно. Недвижимость в Москве как магнитом притягивала представителей самых различных социальных групп, в том числе и криминальных структур. Куплей-продажей в основном «рулили» частные маклеры, еще в советские времена нелегально оказывавшие гражданам содействие в решении жилищного вопроса, в основном ветераны Банного переулка. Сейчас мало кто воспринимает это место в Москве иначе чем улочку, прилегающую к проспекту Мира. А ведь именно здесь находилось знаменитое на всю столицу и за ее пределами обменное бюро, где могли встретиться маклеры и их клиенты. Законодательная база еще не была отрегулирована, и в пору становления рынок недвижимости был достаточно диким. Многие тогда несказанно обогатились, иные сгинули бесследно – такое было время. Зато именно тогда в противовес черным маклерам стали появляться первые агентства недвижимости, и они делали первые шаги на нелегком пути к современному, цивилизованному рынку недвижимости.

Недвижимость Москвы – день сегодняшний

В настоящее время проживание в таком городе как Москва, недвижимость в столице, квартира или комната в пригороде продолжают оставаться для многих людей предметом мечтаний. Приобрести на совершенно законных основаниях можно любой объект, но сколько придется заплатить за собственное жилье? Ведь столичный «квадрат» хотя и подешевел за последнее время, но все равно продолжает удерживать позиции самого дорогого в нашей стране. Мы спросили у экспертов ИНКОМ-Недвижимость, кстати, старейшей в Москве риэлторской компании, в какую сумму обойдется приобретение самой «бюджетной» квартиры. Итак, недвижимость, Москва, Северо-Восточный административный округ. Именно здесь в прошлом месяце было зафиксировано предложение за 3,2 миллиона рублей – это однокомнатная квартира, ее площадь всего двадцать квадратных метров – зато отдельная. А стоимость сравнима с ценой более-менее «крутого» авто. Так что нет ничего невозможного.

Выражаем признательность экспертам компании ИНКОМ-Недвижмиость за информационную поддержку - http://www.incom.ru/nedvizhimost/.