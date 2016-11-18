Володин назвал принятый госбюджет “оптимальным, но жестким”

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятый сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Он назвал его достаточно жестким, однако оптимальным в сложившейся ситуации.

По его мнению, в ходе обсуждений удалось разрешить большую часть возникших разногласий и спорных моментов. В сложившейся непростой экономической ситуации решить все вопросы оказалось невозможно, пришлось расставлять приоритеты, среди которых в первую очередь - выполнение всех социальных обязательств государства, “майских указов”, а также поддержка сельского хозяйства и ключевых отраслей промышленности.

В ближайшее время комитету Госдумы предстоит рассмотреть увеличение расходов по ряду статей бюджета.

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