Украина снова ищет нефть и газ в Черном море

Украинское судно для научно-изыскательских геологических работ «Искатель» в четверг, 17 ноября, выйдет в море после трех лет простоя для выполнения сейсморазведочных и геохимических работ в Черном море.

Украина, устав зависеть от «российской трубы», хочет попытаться вновь найти свои нефть и газ, передает ТАСС.

По результатам прежних исследований, крупных нефтегазовых месторождений на территории Украины, включая и бассейн Черного моря, нет. Но это не повод их не искать. Поэтому НИС «Искатель», приписанное к порту Одессы, получив полный ремонт, снова отправится исследовать Северо-западный черноморский шельф.

Украинская служба по геологии и природным ресурсам сообщила 16 ноября, что работы по разработке морского шельфа, приостановленные три года назад, принято решение продолжить.

Сообщается, что работы по поиску возможных залежей нефти и газа пройдут у Килийско-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.