«Красный Октябрь» на выставке металлов

С 8 по 11 ноября руководители и специалисты металлургического комбината «Красный Октябрь» принимали участие в международной промышленной выставке «Металл-Экспо`2016» в Москве. Стенд волгоградского предприятия стал одной из самых оживленных площадок для деловых переговоров и заключения новых партнерских соглашений.

Международная промышленная выставка "Металл-Экспо" - ежегодное место встречи крупнейших производителей черной и цветной металлургии, металлоторговых и машиностроительных компаний, трубных и метизных предприятий. За четыре дня выставку, в которой приняли участие 530 компаний из 32 стран, посетило около 27 тысяч человек.

Из 400 стендов компаний, совместная экспозиция волгоградского комбината «Красный Октябрь» и Златоустовского электрометаллургического завода, стала одной из самых посещаемых.

Волгоградским металлургам удалось представить свои достижения за год: рассказать о модернизации производственных мощностей, освоении уникальной продукции. Как всегда «Красный Октябрь» сделал упор на качественные, высоколегированные, нержавеющие стали, стали специального назначения. Волгоградское предприятие представило новые разработки в рамках освоения холоднокатаной продукции, проката с термоулучшением, трубной заготовки со шлифованной поверхностью.

Клиенты и потенциальные заказчики металлургического комбината узнали об изменениях, произошедших за последний год в производственных подразделениях «Красного Октября». Это касается модернизации установки вакуумирования стали, расширения термического комплекса цеха отделки металлопроката, установки термических и закалочных печей листоотделочного комплекса.

Результаты самого яркого события металлургов оправдали ожидания. Предприятие получило возможность завоевать новых клиентов, подписать десятки договоров, укрепить деловые связи с давними партнерами.

- Прошедшая выставка продемонстрировала неослабевающий интерес к продукции «Красного Октября» и Златоустовского завода, - комментирует итоги «Металл-Экспо`2016» исполнительный директор комбината Вадим Лейбензон. - Со многими компаниями мы договорились работать над увеличением объемов поставок на будущий год. Целый ряд компаний будет переориентирован на наши предприятия. В свою очередь мы с руководителем Златоустовского завода дали гарантии их стабильной работы.

Юрий Атанасов, генеральный директор компании Centravis:

- Наша компания закупает у «Красного Октября» трубную заготовку нержавеющих марок стали, которые идут на изготовление труб, отправляемых по всему миру. Желаю «Красному Октябрю» и всему его коллективу успехов и развития!

Михаил Гапанов, директор по закупкам ООО «Континенталь»:

- Наше партнерство с «Красным Октябрем» длится не одно десятилетие. Вместе мы осуществляем одно общее важное дело – обеспечиваем потребителей разных стран качественным нержавеющим металлопрокатом. Мы очень гордимся нашими отношениями, ценим взаимопонимание и стремление волгоградского предприятия учитывать требования потребителей нержавеющей стали России и стран СНГ.

Софья Пашковская