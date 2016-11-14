Путин обсудил с германским канцлером транзит газа через Украину

Пресс-служба российского лидера сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель. Известно, что переговоры касались того, каким образом российский газ попадет в Европу через Украину.

В ходе телефонных переговоров с германским канцлером Путин обратил внимание на то, что в связи с суровой зимой, которую прогнозируют метеорологи, надо ожидать, что к российскому газопроводу попробуют подключиться нелегально на украинской территории, отчего европейские потребители могут недополучить голубого топлива.

Российский лидер заверил германскую сторону, что вопрос несанкционированных врезок будет тщательно проработан по линиям «Газпрома», Минэнерго и Еврокомиссии.

Обе стороны также отметили необходимость продолжать сотрудничество по воплощению в жизнь Минских договоренностей.