В Китае День холостяка отмечается ежегодно 11 ноября. В этом сезоне жители Поднебесной потратили рекордные суммы на покупки. Специалисты сравнили такой бум со знаменитой «черной пятницей» в США.

О рекордных доходах 11 ноября отчиталась китайская интернет-площадка по торговле Alibaba, передает Русская служба «Би-би-си».

Сообщается, что за двадцать часов торговли покупатели потратили около 15 млрд долларов. Надо сказать, что в прошлом году в этот день Alibaba стала богаче на 14,3 млрд долларов. Получается, День холостяка стал фактически «черной пятницей», только по-китайски.

В Китае стали отмечать день тех, кто не состоит в законном браке в 1990-х годах. Инициаторами праздника стало студенчество. Дата праздника выбрана не случайно: 11.11 (11 ноября) – это и есть те «единицы», которые не состоят в браке.

Торговые центры Китая к 2009 году приспособились устраивать в День холостяка распродажи: холостяки должны делать подарки самим себе.