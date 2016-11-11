В США впервые в истории отправилась украинская мука

Украина открывает новую страницу в своей экономике. Впервые будет отправлена партия муки в США. Муку первого и высшего сортов отправит в Америку Одесский Кулиндоровский комбинат. Отправят 6600 тонн.

Партия муки только готовится к отправке, передает портал korrespondent.net.

Контракт с США на поставку мучной продукции подписан на один год. Первая партия муки будет готова к оправке в США в декабре 2016 года: 25 контейнеров, в которые погрузят 550 тонн муки. Всего планируется поставить в США 6600 тонн муки «мягких» сортов, для выпекания хлеба.

В настоящее время муку одесского комбината покупают 22 государства мира. Производители муки особо отмечают факт того, что востребовано не зерно, а конечный продукт, что очень важно для экономики Украины.