Аналитики: российский рубль может обрушиться до нового минимума

Аналитики дают неутешительные прогнозы. В связи с рядом факторов, во многом зависящих от мировых процессов, российский рубль может ждать обрушение.

На данный момент валютный рынок лихорадит. Только за вчерашний день отмечались то подъем, то спад рубля по отношению к доллару. Сначала он вроде укрепился и наметилась положительная динамика. Произошло подорожание по отношению к доллару до 63,27 рубля, а к евро — до 69,07 рубля. А затем ситуация резко поменялась. Российская валюта упала в цене по отношению к «американцу» до 65,55 рубля, а к евро — до 71,35 рубля, сообщает regnum.ru.

По мнению аналитиков, на такое поведение рубля влияет целый ряд факторов. Среди них они называют спад цен на нефть, сокращение российского экспорта, возможное повышение ставки и рост инфляции в США. Последнее может значительно сказаться на курсе рубля и привести к его обвалу. По прогнозам специалистов, уже в ближайшие дни доллар будет стремиться к отметке в 66,70 рубля.