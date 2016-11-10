Владимир Путин предостерег, что новые технологии могут вызвать безработицу

Введение новых технологий и автоматизация могут спровоцировать структурную безработицу, если не заниматься переподготовкой кадров и неправильно влиться в так называемую «технологическую волну», сказал Путин.

Российский лидер 10 ноября выступил на конференции «Вперед в будущее: роль и место России», пишет «Газеты.Ru».

Говоря о необходимости всячески стимулировать рост российской индустрии и развитие информационных технологий, Путин предупредил, что данный процесс влечет и солидные риски.

При отсутствии необходимых структур по профперподготовке изменение профессиональных требований и роботизация производств неизбежно снизят их привлекательность.

Президент говорил о том, что мало поймать «технологическую волну», - надо еще уметь на ней удержаться, стимулируя рост индустрии и информационных технологий.