Минэкономразвития РФ: Сбербанк надо приватизировать

Заместитель главы российского Минэкономразвития Евгений Елин 10 ноября заявил журналистам, что в проект приватизации на 2017-2019 годы предлагается внести Сбербанк России, банк ВТБ и «Совкомфлот».

В план по передаче госсобственности (или ее части) в частные руки уже вошли банк ВТБ и российская судоходная корпорация «Совкомфлот». Теперь предложено данный список дополнить и Сбербанком, передает ТАСС.

Елин сообщил, что в настоящий момент проект приватизации рассматривает кабмин России.

По планам Минэкономразвития, за счет приватизации крупных корпораций госбюджет может пополниться на 500 млрд рублей. Пока проект приватизации на 2017 год правительством не рассмотрен, но в Министерстве финансов называют структуры, которые под приватизацию могут попасть: Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Совкомфлот» и торговый морской порт Новороссийска.