Экономисты: рубль упал, но ненадолго и несильно

Российские индексы на фоне новостей из США показывают завидную устойчивость, а рубль упал по отношению к мировым валютам незначительно, и хотя продолжает падение, однако оно долгим не будет.

Биржевики ожидали победу Трампа, но падения международных индексов предотвратить нельзя – они снизились в среднем на 4-5 процентов, пишет «Российская газета». На этом фоне завидно стойко держатся индексы российские - РТС и ММВБ.

Вместе с тем доллар и евро растут по отношению к российской валюте. С момента открытия сессии на Московской бирже они прибавили соответственно 0,23 и 1,4 процента.

Доллар торговался по 64 рубля, а евро – 71,50 (в Европе больше негатива по поводу избрания Трампа, поэтому и рост евро относительно доллара выше).

Но, по мнению экспертов, рубль хоть и продолжит дешеветь, но не обвалится серьезно. По мнению ведущего аналитика ГК TeleTrade Александра Егорова, рубль не упадет относительно доллара ниже отметки 65,5 рубля, а по отношению к евро – ниже 71,50 -72 рублей.

Рост российской валюты предсказывают к весне 2017 года.