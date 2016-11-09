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//Экономика

Экономисты: рубль упал, но ненадолго и несильно

9 ноября 2016, 13:41 [ «АН-онлайн» ]

Экономисты: рубль упал, но ненадолго и несильно
globallookpress.com

Российские индексы на фоне новостей из США показывают завидную устойчивость, а рубль упал по отношению к мировым валютам незначительно, и хотя продолжает падение, однако оно долгим не будет.

Биржевики ожидали победу Трампа, но падения международных индексов предотвратить нельзя – они снизились в среднем на 4-5 процентов, пишет «Российская газета». На этом фоне завидно стойко держатся индексы российские - РТС и ММВБ.

Вместе с тем доллар и евро растут по отношению к российской валюте. С момента открытия сессии на Московской бирже они прибавили соответственно 0,23 и 1,4 процента.

Доллар торговался по 64 рубля, а евро –  71,50 (в Европе больше негатива по поводу избрания Трампа, поэтому и рост евро относительно доллара выше).

Но, по мнению экспертов, рубль хоть и продолжит дешеветь, но не обвалится серьезно. По мнению ведущего аналитика ГК TeleTrade Александра Егорова, рубль не упадет относительно доллара ниже отметки 65,5 рубля, а по отношению к евро – ниже 71,50 -72 рублей.

Рост российской валюты предсказывают к весне 2017 года.

 

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