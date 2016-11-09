Запасов песка, глины, камня и гипса в Башкирии хватит на 50-100 лет

Средний ежегодный прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), разрешения на добычу которых выдает региональное министерство природопользования и экологии, за последние пять лет равен или превышает фактическую ежегодную добычу. Предприятия не торопятся оформлять залежи недр, поскольку процесс этот затягивается на несколько месяцев.



Замминистра природопользования и экологии Башкирии Ильдус Яхин, выступая сегодня перед депутатами Госсобрания РБ, отметил, что в этом году было проведено меньше аукционов на право пользования участками недр, чем в прошлом году. Связано это, по его словам, с увеличением сроков рассмотрения заявок из-за добавившегося в феврале нового согласования с ФСБ. "Мы отправляем документы в Москву и ждем иногда по 3–4 месяца", - констатировал Ильдус Рафакович.



Бывший главный инженер «Башкиругля» Юрий Бажов отметил, что 9,3 млн рублей, полученных республикой в результате аукционов, это очень мало. По его словам, потенциальных недропользователей останавливают бюрократические препоны, ведь фактически подготовка лицензии занимает около года. А именно: регистрация заявки - 30 дней, включение участка в перечень - 60 дней, подача заявок на аукцион - 45 дней, оформление результатов аукциона - 30 дней, оформление лицензии - 90 дней и т.д. "У инвестора отпадет желание добывать что-либо", – заключил председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания РБ Расул Гусманов.



И. Яхин отметил, что министерство само добивается упрощения процедур. В частности, оно вышло с инициативой, чтобы добыча полезных ископаемых для строительства, реконструкции и содержания дорог общего пользования оформлялась без проведения отдельного аукциона. Этим правом автоматически должен быть наделен тот, кто выиграл конкурс на соответствующие работы. Минэкологии инициировало внесение надлежащих изменений в российский закон «О недрах». Сейчас они находятся на рассмотрении в Госдуме РФ.

по сообщению портала "УФА.РУ" 08.11.16