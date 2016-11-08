Бизнесменов Южного Урала научат верно вести бухгалтерию

Порядка 250 миллиардов рублей доначислено только за 7 месяцев текущего года тем бизнесменам, кто так или иначе пытался уйти «в тень». Никто из них не знал способы легализации документооборота.











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