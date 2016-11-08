Глава Минэкономики РФ рассказал всю правду об инфляции

Российский министр экономики и развития Алексей Улюкаев верит в баррель нефти по $48 и в скорую стабилизацию ВВП России. 8 ноября Улюкаев рассказал об особенностях российской экономики бизнесменам Италии.

Алексей Улюкаев в Риме выступил перед представителями бизнеса и торговли и рассказал о потенциале российской экономики, пишет kommersant.ru.

Российский министр заявил, что в России ожидаемый уровень инфляции может оказаться намного ниже того, который планировался в бюджете. В 2016 году в России инфляция составит 5,5%. Министр уточнил, что такая цифра является хорошей в отношении именно российской экономики, хотя представителям Запада может показаться угрожающей.

Улюкаев предположил, что российская инфляция в 2017 году может быть и того меньше - 4%.

Ранее о стабилизации российской экономики рассказал премьер РФ Дмитрий Медведев.