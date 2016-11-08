Нефть подорожает до $155 за баррель. Но не сейчас

Стоимость нефти вырастет до 155 долларов за баррель, считает ОПЕК. Правда, только к 2040 году, когда доля газа в мировом энергобалансе, скорее всего, превысит нефтяную. В следующем году цена будет около $40.

Тем не менее, авторы доклада ожидают рост цен на энергоносители в последующие годы. Уже к 2021 году стоимость нефти вырастет до $65.

Также в ОПЕК предполагают, что доля стран и «третьего мира» в мировом спросе на энергию вырастет к 2040 году с 51 до 63%. Учитывается ли при этом увеличение числа автотранспорта – не сообщается. Прогноз России по добыче сырья тоже улучшен до 10,9 млн баррелей в сутки к 2019 году. По потреблению – тоже не ясно.

В целом радостные, хоть и отдалённые прогнозы омрачаются только одним – предполагаемой стоимостью доллара к тому времени. 155 долларов за баррель в 2040 году – те же 92 доллара в прошлом.

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