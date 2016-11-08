Эксперт: Китай устроит мировой кризис

Бывший заместитель главы Минэкономразвития Михаил Дмитриев заявил, что новые экономические потрясения в мире родятся в Поднебесной. Именно из Китая придет беда, аналогичная «кредитному кризису» 2007 года в США.

В первую очередь, так называемое «китайское чудо» может закончиться глобальным кризисом, который в первую очередь обвалит цены на нефть, пишет «Независимая газета». При таком развитии событий, по прогнозу Михаила Дегтярева, цена нефти за баррель может приблизиться к 25 долларам и так держаться довольно долго, что для мировых экономик катастрофично.

Для России такое развитие событий в первую очередь обернется коллапсом, так как институт экономической безопасности в нашей стране отсутствует как таковой. По мнению эксперта, ситуация будет похожа на ту, что была в экономике в «лихие девяностые».

Опасения у эксперта вызывает неизмеримо раздутый банковский сектор Китая: ситуация в точности повторяет 2007–2008 годы в США, когда стране понадобилось шесть лет, чтобы вывести экономику на докризисный уровень.

В настоящее время в Поднебесной объем кредитования превышает на 200 процентов объем ВВП, а для экономики Китая с ее несовершенным механизмом госрегулирования это смертельно.

При этом стоит учитывать, что фондовый рынок Китая лишь немного уступает американскому, и он тоже непомерно раздут, как и рынок недвижимости в стране.

Надо сказать, что Китай – основной покупатель российской нефти, и если он не сможет покупать черное золото в прежнем объеме, это тут же скажется на России.