В Китае стали строить первую в мире плавучую АЭС

Это будет не только первая в мире плавучая атомная электростанция, у нее еще и реактор будет экспериментальным. Занимается строительством китайские холдинги China General Nuclear Power и Dongfang dianqi.

Собственно, компания Dongfang dianqi ответственна лишь за специальные емкости высокого давления, а все остальное – забота China General, передает ТАСС.

Реактор на плавучей АЭС будет сверхмалым, такие пока не строили - ACPR50S. Плавучая АЭС призвана решить проблемы с энергообеспечением в открытом море. А если конкретнее – позволит решить эти проблемы разработчикам природных ресурсов на море и на удаленных островах.