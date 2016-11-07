Администрацию Янтарного выставят на продажу
7 ноября 2016, 20:48 [ «АН-онлайн» ]
Глава Янтарного городского округа (Калининградская область) принял решение о продаже здания администрации из-за резкого сокращения поступлений в местный бюджет. Об этом Алексей Заливатский сообщает на своей страничке в "Фейсбуке".
Со следующего года янтарный комбинат будет платить платежи за землю в федеральный бюджет. "При этом собственные доходы Янтарного (налоговые и неналоговые) составляют 111 млн рублей в год, из них платежи за землю от комбината, которые теперь будут уходить в федеральный бюджет ― 26 млн рублей. Вместе с выпадающими доходами по НДФЛ получаем снижение доходной части бюджета по сравнению с 2016-м годом почти на 30%", ― подчеркивает Алексей Заливатский.
Чтобы не сокращать финансирование социальных сфер, глава Янтарного принял решение продать здание городской администрации. "Цена за объект будет озвучена в ближайшее время, на основании независимой оценки. Аукцион проведём открыто, о времени проведения аукциона и адресе электронной площадки на которой проведём торги сообщу дополнительно. Приглашаем серьезных инвесторов", ― написал глава Янтарного.
по сообщению портала "НИА-КАЛИНИНГРАД" 31.10.16