Киев решил восстановить торговлю с Донбассом

Украинские власти решили вернуть под свое крыло непокорные ЛНР и ДНР с помощью продуктов. Кабинет министров Украины готовит перечень продуктов питания для продажи в неподконтрольные Украине территории.

О новой политике Украины журналистам рассказал Юрий Грымчак, советник министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий, передает НТВ.

Сообщается, что в список войдут только те продукты, которые нельзя использовать для незаконной деятельности, - они не имеют двойного назначения.

Над созданием списка трудятся профильные министерства и ведомства, включая и СБУ.

Ранее с предложением прекратить экономическую блокаду Донбасса выступил заместитель Юрия Грымчака – Георгий Тука, который назвал методы торговой блокады недальновидными.