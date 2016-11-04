Японцы потратили на российский Дальний Восток миллиард долларов

Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка 4 ноября встретился со своим японским коллегой Хиросигэ Сэко в Москве. На встрече двух министров были обсуждены модели сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке.

На встрече с японским министром по делам экономического сотрудничества с Россией Александр Галушка озвучил объемы инвестиций японского бизнеса в инфраструктуру Дальнего Востока: это более миллиарда долларов.

Сотрудничество с Японией на Дальнем Востоке – это восемнадцать крупнейших проектов в областях транспорта, энергетики и медицины.

По словам российского министра по развитию Дальнего Востока, с японской стороной разработаны проекты создания особых зон с опережающим развитием. Например, развитие морского порта Владивосток и строительство инфраструктуры разных направлений. Привлечь инвестиции японских партнеров, по словам чиновника, помогла российская государственная поддержка упомянутых проектов. Всего от Японии российский Дальний Восток получил более 18,5 миллиардов долларов, из которых более миллиарда – инвестиции прямые.