Рубль назван супердоходной валютой

Рубль в настоящее время является супердоходной валютой. К такому выводу пришли эксперты агентства Bloomberg.

Согласно приведенной агентством информации, инвесторы, занявшие доллары под близкий к нулю процент и вложившие деньги в рублевые активы, заработали около семи процентов. Это самый высокий показатель среди 31 основной мировой валюты.

В настоящее время на бирже за рубль дают около 63 с половиной долларов. Российская валюта в последние дни дешевеет из-за снижения цен на нефть. Некоторые аналитики считают, что к новому году курс рубля может упасть до отметки в 69 долларов. Ожидает скорой девальвации и население. Банкиры отмечают повышенный спрос россиян на иностранную валюту.

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