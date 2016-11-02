В Тульской области объявлен режим ЧС: гибнет урожай

Режим ЧС будет действовать в тульском регионе до 15 ноября, сообщает портал местного правительства. Постановление о введении режима ЧС подписано зампредом регионального правительства Григорием Лаврухиным.

В постановлении говорится, что в регионе сложилась опасная ситуация, поскольку погибли многие сельскохозяйственные культуры и в результате сельхозпроизводители недобрали большое количество урожая.

Причина ЧП – неблагоприятные погодные условия. Не то, чтобы зиму не ждали, просто пришла она, как всегда, неожиданно: в минувшее воскресенье Тулу завалило снегом, который так и не растаял.

Режим ЧС введен с 18.00 31 октября по 18.00 15 ноября. Все силы МЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации. Предстоит до середины ноября в 16 районах Тульской области оперативно завершить уборочные работы и тщательно сохранить собранный урожай. Власти на местах должны будут составить подробный отчет о проделанной работе и подсчитать размеры убытков.