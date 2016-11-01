Китай скоро получит от России первые Су-35

Китай всё-таки получит первые четыре истребителя Су-35 до конца года. Многолетний торг с Россией по количеству и сборке машин начинает обретать материальные очертания в результате достигнутого компромисса.

Изначально Китай просил всего 10-12 самолётов Су-35, производители навязывали 40-50. Сообщалось, что в Минобороны РФ надеются сделать этот истребитель самым продаваемым на экспорт. Однако для российских Вооруженных сил предполагается закупить менее ста таковых до 2020 года.

По утверждению источника «Ленты.ру», поставляемые Китаю истребители практически не будут отличаться от используемых в ВКС РФ, кроме систем госопознования и установки китайских навигационных приёмопередатчиков «Бейдоу». Всего предполагается продать КНР 24 машины на сумму примерно в 2,5 миллиарда долларов США.

Читайте также:

Китайская фирма покупает первые российские вертолёты "Ансат"

Минобороны РФ: Америка извинилась за инцидент в сирийском небе